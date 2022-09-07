Москва, 7 сентября, 2022, 17:42 — ИА Регнум. Режиссер Никита Михалков считает, что в России настало время для развития собственных технологий производства кинофильмов. Об этом он заявил в интервью ТАСС на Московском кинофестивале.

Алексей Колчин ИА REGNUM Никита Михалков

Поясняя свою мысль, Михалков процитировал петербургского бизнесмена Евгения Пригожина: «Как, по-моему, очень метко заметил господин Пригожин, отечественные толстосумы с Рублевки должны оторвать свои розовые жопы от мягких кресел и не покупать готовое, а вкладывать в создание своего».

Говоря об эволюции самого кино, режиссер отметил, что для России пришло время снимать больше национальных фильмов. По его мнению, сегодня люди хотят узнавать и любить на экране самих себя в героях картин. Иными словами, кинематограф должен стать ближе к простому человеку. В качестве примера он привел фильм «Холоп».

«Почему этот фильм стал настолько популярен? Потому что он удовлетворяет потребность простого человека, который терпеть не может мажоров и бездельников, презирает их и получает огромное удовольствие, когда видит, что этого мажора вытряхивают из костюма Brioni, порют на конюшне и в результате он становится нормальным человеком. Почему так? Потому что больше всего русский человек ценит справедливость и сострадание», — заявил Михалков.

Стоит отметить, что национального патриотичного кино в России действительно становится все больше. Тот же Евгений Пригожин известен не только как бизнесмен и патриот, но и как человек, профинансировавший создание нескольких российских фильмов, повествующих о судьбах простых людей. Фильм «Ржев», образ одного из героев которого списан с воевавшего на Ржевско-Вяземском выступе деда бизнесмена, рассказывает о временах Великой Отечественной войны и солдатах, отбивавших у противника населенные пункты на тверской земле. Подо Ржевом, согласно истории, велись одни из самых ожесточенных боев, но до выхода военной драмы об этом редко вспоминали.

Второй фильм Пригожина — «Солнцепёк» — по своей сути стал публичным заявлением о геноциде русскоязычного населения на Донбассе, который не прекращался с 2014 года, хоть его многие и отрицали. Премьера фильма состоялась в августе 2021 года, незадолго до событий, развернувшихся на территории бывш. УССР. Поэтому многие критики стали говорить о «Солнцепёке», как о фильме, предсказавшем их.

Герои этого фильма противостоят представителями националистических батальонов, чьи выходки поражают своей жестокостью. Главный герой — бывший афганец — не может вывезти из горячей точки свою семью, и вынужден взять в руки оружие.

Сама история создавалась на основе рассказов очевидцев и участников событий. По словам исполнительного продюсера Алексея Колдакова, лишь после выхода фильма некоторые зрители узнали, что на самом деле творилось на Донбассе в то время.

Стоит отметить, что патриотические фильмы в последнее время создаются не только на деньги бизнесменов или государственные средства, поскольку у общества сформировалась потребность в таком кино. Например, фильм «28 панфиловцев» интересен тем, что был создан на народные средства: в его титрах упомянуты тысячи людей, пожертвовавших деньги. Вероятно, поэтому фильм имел неплохие кассовые сборы — люди охотно шли в кинозалы, желая увидеть, на что потратили средства. Так, за первые месяцы в прокате он собрал более 300 млн рублей.

На средства, собранные через краундфандинговую платформу, в 2015 году был снят документальный фильм «Васенин» о судьбе уральского ветерана Николая Васенина и его любви к француженке. Всего интернет-пользователи пожертвовали на этот проект 700 тысяч рублей. Аналогично собирались средства для «321-я Сибирская» о боях за Сталинград, «Коридор бессмертия» о строительстве Шлиссельбургской магистрали и прорыве блокады Ленинграда, а также для «Севастополь. 1942» о штурме Севастополя фашистскими войсками.

По мнению критиков, в России сегодня существует запрос на подобное кино — о советских и российских героях, которые смогли устоять в самых сложных и непредсказуемых ситуациях.