Владимир, 7 сентября, 2022, 17:54 — ИА Регнум. Соглашение о создании филиала Приволжского исследовательского медицинского университета подписано 7 сентября во Владимире, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Администрация Владимирской области

Подписи под документом поставили врио губернатора Александр Авдеев и ректор ПИМУ Николай Карякин. Программа открытия филиала одобрена Минздравом РФ на 10 лет с финансированием порядка одного миллиарда рублей в год. Во Владимире будут готовить специалистов по лечебному делу, ординаторов и вести постдипломное обучение. В филиале откроют 100 бюджетных мест. Разместится филиал ПИМУ в одном из зданий Владимирского госуниверситета, обучение планируют начать уже с 1 сентября 2023 года.

«Это, безусловно, историческое событие для нашей области. Приволжский медуниверситет — авторитетный вуз. И мы очень рады, что нижегородская школа станет основой для подготовки медкадров для нашего региона. Это знак качества!» — отметил Александр Авдеев.

Как сообщало ИА REGNUM, регион испытывает дефицит медицинских кадров — во владимирские медучреждения требуются 900 врачей и 1,5 тысячи человек младшего и среднего персонала.