Кострома, , 21:39 — REGNUM В центральной части Костромы восстановят девять домов, имеющих статус объектов культурного наследия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управления строительства и капитального ремонта администрации города.

Дом купца Солодникова в Костроме. Находится в плачевном состоянии более 10 лет. Наталья Диева

Речь идёт о жилых домах и административных зданиях на улице Горького, 9/23; Ленина 38 и 59; Князева, 13; Лавровская, 25а; Лермонтова, 14; Смоленская, 31/1; Комсомольская, 61; 1 Мая, 26. Все они находятся в плачевном состоянии. Самый известный из объектов — двухэтажный каменный жилой дом купца Солодникова с мезонином и портиком, построенный около 1815 года. В его дворе находилась каменная солодорастильня, а рядом с домом — пивоварня.

Восстановление будет вестись за счёт средств частных организаций, после чего дома перейдут в их собственность. Администрации останется от 10% до 20% площадей зданий. Общая сумма вложений превышает 50 млн рублей. Быстрее всего в эксплуатацию введут двухэтажный многоквартирный дом на улице Горького — сдать его планируется уже к концу 2022 года. Рабочие заказчика уже приступили к непосредственным работам — они усилили несущие конструкции и заменили кровлю здания.

Так будет выглядеть жилой дом на улице Горького после реставрации. Построен в 19 веке.

Привести в порядок остальные дома планируется до конца 2024 года. По большей части из них сейчас готовится проектно-сметная документация, которая затем пройдёт согласование в Инспекции по охране ОКН. Это не быстрый процесс, в отдельных случаях он может занимать больше времени, чем сама реставрация.

Отметим, что в настоящее время в Костроме восстанавливаются и другие важные в историческом и культурном смысле объекты. Например, каменный дом купца Виноградова с масками мужских лиц на фасадах, деревянный корпус бывшей мужской гимназии на улице Ленина и кирпичное здание бывшей гостиницы «Москва», построенное в конце 19 века на проспекте Мира. Все работы ведутся за счёт инвесторов.

Всего в области имеется 3934 объектов культурного наследия, треть из них находится в неудовлетворительном состоянии.

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