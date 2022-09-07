Стокгольм, 7 сентября 2022, 18:30 — REGNUM Социал-демократы и Умеренные имеют совершенно разные объяснения, когда дело доходит до безудержного роста цен на электроэнергию в Швеции. Это стало ясно, когда утром 7 сентября в студии SVT «к барьеру» подошли официальный представитель Умеренных по вопросам политики и экономики Элизабет Свантессон, которая считает, что именно политика правительства является главной причиной кризиса, и министр финансов Микаэль Дамберг, который с ней не согласен.
Дамберг считает главной причиной безудержного роста цен «энергетическую войну». Представитель Умеренных Свантессон придерживается другого мнения:
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