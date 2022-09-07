Стокгольм, 7 сентября, 2022, 18:30 — ИА Регнум. Социал-демократы и Умеренные имеют совершенно разные объяснения, когда дело доходит до безудержного роста цен на электроэнергию в Швеции. Это стало ясно, когда утром 7 сентября в студии SVT «к барьеру» подошли официальный представитель Умеренных по вопросам политики и экономики Элизабет Свантессон, которая считает, что именно политика правительства является главной причиной кризиса, и министр финансов Микаэль Дамберг, который с ней не согласен.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

Дамберг считает главной причиной безудержного роста цен «энергетическую войну». Представитель Умеренных Свантессон придерживается другого мнения:

«Все это также зависит от политических решений, и об этом нужно помнить. Сейчас много говорят о военной экономике… Швеция также пострадала от войны, но политические решения, связанные с поэтапным отказом от ядерной энергетики, повлияли на ценообразование».