Рига, 7 сентября, 2022, 17:46 — ИА Регнум.

Zauberin Фонарь

Рижское агентство энергетики предлагает серьезнее взяться за уличное освещение: отключить подсветку зданий и самих улиц. Об этом сообщило латвийское издание lsm. lv.

В частности, предлагается уменьшить уровень освещения на всех городских открытых спортивных площадках, а над проезжей частью включать лишь каждую вторую лампу.

«Есть предложение выключать декоративное освещение фасадов зданий с 12 часов ночи до 5 утра. Общий выигрыш от этого — 405 МВт-часов в год», — заявил директор агентства Янис Икауниекс.

Чтобы сэкономить еще больше, предлагается снижать мощность уличных фонарей. Но тут, признались в агентстве, есть проблема: такая опция доступна лишь на тех улицах, где установлены LED-лампы.

Как отмечает издание, решение кажется неплохим, но, как оказалось, в столицы Латвии из 50 000 ламп уличного освещения всего 8 000 — диодные. То есть на 84% городских столбов с освещением регулировать силу света нельзя.

Предлагается и радикальное решение — просто отключать уличное освещение на 15 минут позже и выключать на 15 минут раньше прежнего графика. Годовая экономия при этом составит 1 300 мегаватт-часов в год. При нынешних ценах — это почти 400 тысяч евро, напомнили в агентстве.

Все эти меры позволят городскому бюджету столицы Латвии сэкономить около 9 млн евро.