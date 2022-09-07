Брюссель, 7 сентября, 2022, 17:52 — ИА Регнум. Еврокомиссия (ЕК) предлагает выделить киевскому режиму дополнительную финансовую помощь в размере €5 млрд, сообщила 7 сентября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕС

«Ситуация [на территории бывшей УССР] требует нашей полной поддержки. Сегодня Европейская комиссия предлагает выделить стране дополнительную макрофинансовую помощь в размере €5 млрд», — написала фон дер Ляйен.

Напомним, Киев постоянно просит у США и ЕС новой финансовой и материальной помощи. По словам киевского премьера Шмыгаля, ущерб от военных действий уже превысил $326 млрд.