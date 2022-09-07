Брюссель, , 17:45 — REGNUM Постоянные представители стран Евросоюза на встрече с Брюсселе сегодня, 7 сентября, согласовали полную остановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией Федерацией. Об этом сообщают евросоюзные СМИ со ссылкой на источники.

Шенгенская виза © ИА REGNUM

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Сообщается, что постпреды стран ЕС пришли к единому мнению об остановке соглашения с Россией об упрощенном порядке выдачи виз. Окончательно это решение будет утверждено на министерском заседании Совета ЕС, которое состоится 9 сентября. Если это произойдёт, то оно вступит в силу 12 сентября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, полного запрета на выдачу шенгенских виз гражданам России требовали страны Прибалтики, Польша и Финляндия. Однако другие страны ЕС на такой радикальный шаг не пошли и предложили просто остановить соглашение об упрощенном порядке выдачи виз. Это означает, что для получения шенгенских виз гражданам России понадобится больше времени, сами визы будут дороже и потребуют большего числа документов. Формальных поводов отказать в выдаче виз станет больше.