Нижний Новгород, , 17:44 — REGNUM Нижегородская область получит в опытную эксплуатацию прогулочное пассажирское судно «Соталия», созданное по заказу ОСК (Объединенной судостроительной корпорации). Об этом сообщил в своем telegram-канале губернатор Глеб Никитин.

Судно Соталия пресс-служба Объединенной строительной корпорации

Судно названо в честь речного дельфина. Поскольку корпус полностью остеклен, во время речной прогулки у пассажиров прекрасный обзор, осадка в 0,5 метра позволяет использовать речной трамвайчик на маловодье.

При этом судно модульное, что позволит его использовать для пассажирских и грузовых перевозок.

«Практически все оборудование и материалы отечественные», — подчеркнул глава области.

По каким маршрутам «Соталия» будет возить нижегородцев, губернатор не уточнил.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Нижегородской области в качестве транспорта для речных прогулок используется судно на подводных крыльях «Валдай». Сейчас судно осуществляет маршруты в Балахну, Павлово, Городец, Дзержинск, Макарьево, на Бор, в Козьмодемьянск и Юрино (Марий Эл), а также в Чебоксары (Чувашия).

С начала навигации «Валдаи» перевезли около 60 тыс. пассажиров, совершив почти 2 тыс. рейсов.

В 2023 году планируется отправить в навигацию по Волге суда на подводных крыльях «Метеор».