Пенза, 7 сентября, 2022, 17:46 — ИА Регнум. Для продолжения прививочной кампании Пензенская область получила очередную партию вакцины от гриппа. Об этом 7 сентября сообщает региональный минздрав.

Pnzreg.ru Вакцинация от гриппа

В состав партии вошли 62 750 доз препарата «Совигрипп». Данная вакцина предназначена для иммунизации детей против сезонного гриппа.

По словам заместителя министра — начальника управления медицинской помощи детям и службы родовспоможения минздрава Пензенской области Марины Воробьевой, сезонный грипп может дать тяжелые осложнения, дополнительно обезопасить от которых возможно с помощью прививки.

Вакцинацию детей важно провести как можно раньше, не дожидаясь периода сезонных простуд, заключила эксперт.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в конце августа в Пензенскую область поступило 195 130 доз вакцины от гриппа. Иммунизация оптимальна в период с сентября по ноябрь.

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