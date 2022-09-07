Стокгольм, , 18:28 — REGNUM Лидер партии Христианских демократов Эбба Буш и ее коллега по партии Камилла Брудин возлагают вину за безудержный рост цен на электроэнергию в Швеции на правительство страны и предупреждают в статье для газеты Expressen, что Швеция может превратиться в «Северную Венесуэлу», если в ней не сменится правительство после выборов 11 сентября.

Эбба Буш Frankie Fouganthin

Венесуэла, на которую ссылается Буш, является одной из самых уязвимых в мире. По данным агентства ООН по делам беженцев, шесть миллионов жителей терпят лишения от насилия, крайней незащищенности, нехватки еды, лекарств и других предметов первой необходимости.

Буш считает, что строительство новых атомных реакторов, отмена НДС на электроэнергию и снижение налогов этой зимой — хотя и не для энергетических компаний, — означали бы изменение курса, который снизит цены за свет в Швеции.

«Дайте нам шанс восстановить систему электроснабжения, которая у нас когда-то была и которой нам завидовал весь остальной мир», — говорится в статье.