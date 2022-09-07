Москва, , 17:40 — REGNUM Депутат Госдумы Андрей Колесник («Единая Россия») от Калининградской области выступил против свободного въезда в Россию для граждан Литвы, Латвии и Эстонии.

Инструктаж стрелков-радистов перед перелетом Кольберг (Германия) — Пернов (Эстония). Освобождение Прибалтики. 1945

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«Я против свободно въезда в Россию прибалтов. Пока решение о нашем ассиметричном ответе на введение ЕК «тяжелых» виз для россиян еще не принято, у меня вопрос: допустимо ли пускать в нашу страну тех, кто крушит памятники и глумится над захоронениями красноармейцев в Эстонии, Литве, Латвии. Тех, кто поддерживает это варварство по отношению к павшим за освобождение Европы от фашизма, тоже пускать? В благодарность что ли? Может еще встречать на границе с цветами и поцелуями? А надзирателям, которые охраняют Меля в литовских застенках, дать путевки по «Золотому кольцу», чтобы они по нему проехали, растрогались, раскаялись и сразу нас полюбили. И выпустили Юрия Меля, который девятый год сидит у них в тюрьме», — рассуждает Колесник в телеграм-канале.

В чем смысл свободного въезда прибалтов в Россию, задается он вопросом.

«Увидят, какие мы хорошие, обрадуются и сразу станут за нас? Да это даже больше, чем наивность. И больше, чем «не хорошо», по отношению к погибшим во Второй мировой, благодаря кому мы живем на этом свете. Прибалтов пускать нельзя. Да и они сочтут такой «ответ» за нашу слабость. А со слабыми никто не договаривается», — убежден парламентарий.

Дружбы народов не существует, убежден Колесник.

«Отмобилизуют, и пойдут туда, куда скажут. Молодые немецкие туристы до Великой Отечественной войны в туристических группах у нас прошли весь Кавказ своими ногами, и карты немецкие были точнее наших. А потом эти ребята пришли сюда командирами взводов горно-пехотных дивизий. Они почему-то не стали лучше относиться к нам, а лишь использовали в своих целях. Мы для этого сюда собираемся пускать прибалтов и прочих? Нас что жизнь ничему не учит? Почитайте историю обороны Кавказа, там всё написано. Даже не понятно, как наши войска отстояли Кавказ, только нашим героическим людям такое под силу», — рассуждает Колесник.

И опять люди с несколькими паспортами имею преференции перед гражданами, у которых один паспорт и одна Родина, указал парламентарий.

«Все-таки, говоря о нашем МИДе, хочется спросить: это МИД какой страны? Неужели нашей? Мы что — «простые, некультурные, серые», опять ущербные? Вот я как раз представляю интересы такого народа. И сам я из таких. Мои избиратели — люди с одним паспортом — российским. Они честные, умные, мужественные и истинные граждане своей страны. За них я переживаю. Все остальные меня не интересуют», — подчеркнул он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Россия не будет отвечать зеркально на визовые ограничения ЕС, ответные меры не должны противоречить национальным интересам, заявил президент РФ Владимир Путин на ВЭФ.

сотрудники министерства иностранных дел России начали работу над упрощением механизма выдачи виз иностранным туристам, заявила на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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