Санкт-Петербург, 7 сентября, 2022, 17:44 — ИА Регнум. Новый дополнительный поезд «Таврия» запустят между Санкт-Петербургом и Симферополем с 24 сентября, сообщили 7 сентября в пресс-службе перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Дарья Драй ИА REGNUM Вагон пассажирского поезда «Таврия»

С Московского вокзала Санкт-Петербурга поезд отправится в Симферополь в 19:16 мск24,26,28 и 30 сентября, а также 4, 5,6,7,12, 13 октября, 3 и 4 ноября.

«Далее с 6 ноября по 10 декабря 2022 года поезд будет курсировать ежедневно», — говорится в сообщении.

В Симферополь поезд прибудет через день отправления, в 12:15. Состав проследует через Тверь, Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань, Керчь, Владиславовку, Джанкой. Время в пути составит 40 часов 59 минут.

Из Симферополя в Петербург поезд будет курсировать 26, 28 и 30 сентября, 2,6,7,11, 12, 29 и 30 октября. С 4 ноября по 10 декабря — ежедневно. Время отправления из Симферополя — 18:40, прибытие в Петербург через день в 13:01.

«В составе поезда будут курсировать до 16 вагонов — купейных и плацкартных», — добавили в пресс-службе, напомнив, что в межсезонье продолжится курсирование восьми круглогодичных поездов, также прорабатывается назначение дополнительных составов.