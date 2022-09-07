Вологда, , 17:38 — REGNUM Доходы бюджета Вологодской области растут медленнее, чем расходы. Об этом сообщает правительство региона.

Бюджет Дарья Антонова © ИА REGNUM

За восемь месяцев 2022 года в бюджет Вологодской области поступило 91,6 млрд рублей. Расходы региональной казны составили 73,9 млрд рублей, или 61,4% от годового плана. При том траты сохраняют яркую социальную направленность. В полном объеме обеспечены выплата заработной платы работникам бюджетной сферы, социальные выплаты населению области, реализация национальных проектов, принятые расходные обязательства по ремонтам и строительству социально значимых объектов.

«Бюджетные доходы по сравнению с прошлым годом выросли на 6%, а расходы — на 18%. В условиях внешних вызовов и рисков по наполнению казны наша задача — продолжить устойчивое исполнение бюджета, в полном объеме исполнять Указы президента и показатели нацпроектов, поддерживать малый и средний бизнес и муниципалитеты области», – отметила заместитель губернатора, начальник департамента финансов области Татьяна Голыгина.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что бюджет России в 2022 году будет профицитным на уровне около полутриллиона рублей.