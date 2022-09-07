Волгоград, , 17:39 — REGNUM Апелляционные жалобы в отношении осуждённых за гибель мужчины после ссоры в школьном родительском чате рассмотрел 7 сентября Волгоградский областной суд, сообщили ИА REGNUM корреспонденту в объединённой пресс-службе судов региона.

Суд Иван Шилов, ИА REGNUM

Суд оставил без изменения квалификацию действий виновных, а также вид и размер окончательно назначенного им наказания. Приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, резонансная ссора произошла в октябре 2020 года — одна из участниц родительского школьного чата решила, что её оскорбил один из оппонентов. Анна М. подговорила разобраться с обидчиком своего супруга Армана С. и брата Арсена М. Родственник женщины избил мужчину, супруг выступил в роли соисполнителя преступления. Пострадавший скончался в реанимации.

Приговором суда Арсену М. и Арману С. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 и семь лет соответственно в исправительной колонии строгого режима, Анну М. приговорили к пяти годами шести месяцам в исправительной колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.