Киев, 7 сентября, 2022, 17:35 — ИА Регнум. За миром следует обращаться не в Киев, а в Москву, заявила Елена Зеленская 7 сентября в соцсети в ответ на обращение к ней музыканта Роджера Уотерса (Pink Floyd).

ЗеПрезидент. youtube.com Зеленский

Жена Зеленского, прочитав обращение к ней Уотерса в соцсети, сказала, что ему «лучше обратиться к президенту России за миром, а не» в Киев. Уотерс просил её «остановить бойню».

Читайте также: Основатель Pink Floyd назвал президента США военным преступником

Напомним, Уотерс критикует американское руководство за поддержку бандеровского режима. По его словам, президент США Джо Байден «подбрасывает дровишки в огонь».