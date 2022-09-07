Таллин, , 17:33 — REGNUM Нынешним летом в Эстонии были сняты последние ограничения, вызванные эпидемией коронавируса, но ситуацию с посещаемостью ресторанов, баров, кафе в Старом Таллине это кардинально не улучшило. Об этом написало эстонское издание stolitsa. ee в материале «Увеселительные заведения в Старом городе испытывают нехватку посетителей».

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Как отмечает издание, туристический поток, хоть понемногу, но все же возвращается, однако сейчас можно пересчитать по пальцам увеселительные заведения, где столики более-менее заняты.

«Те времена, когда наш бар был все время забит битком, уже прошли. Некоторые заведения Старого города даже были вынуждены закрыться», — рассказал владелец бара Nimeta Валло Палдавере.

Сообщается, что количество туристов по сравнению с 2019 годом сократилось примерно на 30%. Местные жители также «отучились» за два года коронавирусных запретов бывать в увеселительных заведениях. Издание прогнозирует, что продолжающийся с весны резкий рост цен на энергоносители также негативно влияет на ситуацию и может только усугубиться предстоящей зимой.

К тому же ряд популярных площадок решили покинуть Старый Таллин. «Жизнь в Старом городе понемногу начинает напоминать спальный район, где по вечерам мало народу. Проводить различные мероприятия здесь становится все сложнее. Теперь я думаю, что пришло время переезжать», — сообщил владелец театрально-концертной площадки VONKRAHL Пеэтер Ялакас.

Член правления Ассоциации предпринимателей Старого города Майт Талу выразил слабую надежду, что в рождественские праздники удастся переломить тревожную тенденцию и вернуть людей в развлекательные и питейные заведения Старого Таллина.