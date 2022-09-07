Курган, 7 сентября, 2022, 17:33 — ИА Регнум. Курганская область является лидером в стране по производству трубопроводной арматуры. В регионе выпускается 15% от общероссийского объёма всей арматуростроительной продукции. Об этом заявил президент научно-промышленной ассоциации арматуростроителей Алексей Бабичев на выставке «КурганСпецПром2022» 7 сентября.

Пресс-служба главы Курганской области Технопарк «Курган Энергомаш»

До 2022 года 70% потребности российских предприятий в трубопроводной арматуре замещал импорт из Китая, Индии, Германии, Италии, Польши, Чехии и других государств. Под влиянием санкций в России идёт серьезная перестройка рынка, отметил Алексей Бабичев.

«Мы понимаем, что порядка 30-40% будет рост промышленности за счёт импортозамещения. Это значит, инвестиции и создание рабочих мест. Мы очень в этом заинтересованы», — заявил президент научно-промышленной ассоциации арматуростроителей Алексей Бабичев.