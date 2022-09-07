Белград, , 17:35 — REGNUM Турция всегда готова оказать поддержку Белграду и Приштине в поисках решения по косовскому вопросу. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 7 сентября в Белграде во время совместной с президентом Сербии Александром Вучичем пресс-конференции.

Реджеп Эрдоган Kremlin.ru

По словам Эрдогана, недавно достигнутое между Белградом и Приштиной соглашение об использовании документов, удостоверяющих личность, является «положительным сдвигом», который очень нужен балканскому региону.

Президент Турции надеется, что после соглашения об использовании личных документов Белград достигнет с Приштиной и соглашения об использовании автомобильных номеров.

«Мы очень довольны тем, что была достигнута договоренность о пересечении границы (административной линии между центральной Сербией и Косово и Метохией — ИА REGNUM) только на основании ID Сербии и Косово. Когда речь идет о регистрационных номерах, я надеюсь, что соглашение будет достигнуто в кратчайшие сроки», — процитировал телеканал РТС слова Эрдогана.

Напомним, что в конце июля на севере Косово и Метохии произошло очередное обострение ситуации, вызванное намерением Приштины запретить использование удостоверений личности, выданных Республикой Сербией на территории сепаратистского Косово. Спор был разрешен в конце августа после того, как Белград и Приштина договорились о том, что косовские сербы, проживающие на севере края, и в будущем смогут пересекать административно линию с центральной Сербией на основании своих сербских документов. С другой стороны Белград пошел на уступку Приштине и отменил выдачу дополнительных документов для граждан с паспортами сепаратистского Косово.