Обнинск, Калужская область, 7 сентября 2022, 17:32 — REGNUM Международный мастер по шахматам из Обнинска Калужской области Анна Афонасьева успешно выступила на завершившемся 7 сентября в городе Сатка Челябинской области международном традиционном шахматном фестивале «Саткинская осень». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на обнинскую спортивную школу олимпийского резерва «Квант».
В рамках фестиваля проводился этап Кубка России среди женщин по классическим шахматам. В соревнованиях приняли участие шахматистки из 22 регионов России, Белоруссии и Казахстана. Среди них — три международных гроссмейстера, три международных мастера, одиннадцать мастеров ФИДЕ. Показав отличную подготовку и набрав 7,5 очков из 9 возможных, уверенную победу в соревнованиях завоевала Анна Афонасьева.
Ранее, в конце августа спортсменка из Обнинска успешно выступила в этапе Кубка России по шахматам среди мужчин, который проходил в Краснодарском крае.
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