Обнинск, Калужская область, 7 сентября, 2022, 17:32 — ИА Регнум. Международный мастер по шахматам из Обнинска Калужской области Анна Афонасьева успешно выступила на завершившемся 7 сентября в городе Сатка Челябинской области международном традиционном шахматном фестивале «Саткинская осень». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на обнинскую спортивную школу олимпийского резерва «Квант».

Обнинска спортшкола олимпийского резерва «Квант» Международный мастер Анна Афонасьева успешно выступила на международном шахматном фестивале «Саткинская осень»

В рамках фестиваля проводился этап Кубка России среди женщин по классическим шахматам. В соревнованиях приняли участие шахматистки из 22 регионов России, Белоруссии и Казахстана. Среди них — три международных гроссмейстера, три международных мастера, одиннадцать мастеров ФИДЕ. Показав отличную подготовку и набрав 7,5 очков из 9 возможных, уверенную победу в соревнованиях завоевала Анна Афонасьева.

Ранее, в конце августа спортсменка из Обнинска успешно выступила в этапе Кубка России по шахматам среди мужчин, который проходил в Краснодарском крае.