Москва, 7 сентября, 2022, 17:29 — ИА Регнум. В Госдуме с воодушевлением восприняли планы студии «Союзмультфильм» создавать игры со своими героями в виде NFT на блокчейн-платформе Polygon.

Цитата из мф Чебурашка и крокодил Гена. Режисер Роман Качанов. 1971 Крокодил и чебурашка

Соглашение превратит наших любимых мультгероев в NFT-токены, отметил депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») в телеграм-канале.

«Судя по всему, скоро каждый желающий сможет приобрести исключительные цифровые права на Дядю Федора или Крокодила Гену. Более того, киностудия озвучила планы по созданию видеоигр, в которых NFT-токены также будут поддерживаться. Похоже, нас ждет что-то вроде «Союзмультивселенной», — рассуждает парламентарий.

На самом деле, это отличная новость и хороший пример, как государственным предприятиям нужно включаться в самые современные цифровые тренды, резюмировал Горелкин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, невзаимозаменяемый токен (NFT) — цифровой сертификат на основе технологии блокчейн, подтверждающий право на владение виртуальным активом.

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