Санкт-Петербург, , 17:32 — REGNUM Хоккеист петербургской команды «СКА-Нева» Кирилл Танков успешно перенес операцию на позвоночнике после полученной травмы во время игры с «Динамо СПб», сообщили 7 сентября в пресс-службе команды.

Хоккеист Кирилл Танков. vk.com/ska_neva

«Кирилл Танков вчера был прооперирован. Операция прошла успешно. О сроках восстановления говорить рано, но мы надеемся на скорейшее возвращение в состав важного для системы СКА хоккеиста», — отметили в «СКА-Нева».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 20-летний Танков получил перелом пятого шейного позвонка во время матча с «Динамо СПб» 5 сентября 2022 года.

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