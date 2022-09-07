Донецкая Народная Республика, , 17:24 — REGNUM Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никанорова сомневается, что общество в Донбассе поддержит введение моратория на смертную казнь. Об этом она заявила сегодня, 7 сентября, на пресс-конференции, комментируя заявление уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой о поддержке введения в ДНР моратория на смертную казнь.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«Могу сказать, что в обществе Донецкой Народной Республики существует категорически диаметральный запрос. Более того, мы получаем массу сообщений, отвечая на которые приходится сдерживать общество от более радикальных действий», — сказала Никанорова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Москалькова заявила, что поддерживает запрос гражданского общества на введение моратория на смертную казнь в ДНР. При этом никакого такого запроса ранее не обозначалось. Также Москалькова заявила, что есть альтернативные меры наказания, такие как пожизненное заключение, являются «более милосердными, гуманными по отношению к человеку».

При этом Москалькова оговорила, что введение моратория на смертную казнь — это, конечно, внутреннее дело ДНР.

Напомним, что в ДНР содержится большие количество военнопленных киевского режима, в том числе и отъявленные нацисты, а также иностранные наемники. Многим из них по законам республики грозит смертная казнь.