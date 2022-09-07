Ярославль, , 17:26 — REGNUM Медицинские учреждения Ярославской области вводят ограничения на посещение пациентов, находящихся на лечении в стационаре. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Стационар Cap.ru

На данный момент общего приказа на запрет посещений пациентов нет. Решение о временном ограничении каждая медицинская организация принимает самостоятельно, учитывая эпидемиологическую ситуацию в области и в учреждении.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, ограничения на посещение пациентов введены в клинической больнице №2, госпитале ветеранов войн и больнице сокрой помощи имени Соловьёва.

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