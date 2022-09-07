Лондон, 7 сентября, 2022, 17:21 — ИА Регнум. Лондонский футбольный клуб «Челси» объявил об отставке немецкого специалиста Томаса Тухеля с поста главного тренера основной команды. Об этом 7 сентября сообщается на официальном сайте «пенсионеров».

Twitter.comPSG Томас Тухель

После шести сыгранных туров Английской Премьер-лиги 2022/23 «Челси», одержав три победы и набрав десять очков, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата. В первом туре групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА «Челси» сенсационно уступил загребскому «Динамо» со счетом 0:1.

Томас Тухель возглавлял «Челси» с 26 января 2021 года. Под руководством немецкого специалиста лондонский клуб одержал победу в Лиге чемпионов УЕФА 2020/21, обыграв в финале «Манчестер Сити» со счетом 1:0.