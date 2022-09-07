Бишкек, , 17:20 — REGNUM В Киргизии 2800 малообеспеченных семей получат от государства по 100 тысяч сомов (75,5 тысячи рублей) на открытие собственного бизнеса. Об этом сообщили в Министерстве труда, соцобеспечения и миграции.

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В ведомстве отмечают, что в общей сложности на эти цели из бюджета выделят 292 млн сомов (более 220 млн рублей).

Из этих денег столица республики получит 35 млн сомов (чуть больше 26 млн рублей).

«Эти средства должны быть использованы для запуска 350 бизнес-проектов, которые будут способствовать выводу малоимущих семей из бедности», — заявил глава Минтруда Кудайберген Базарбаев.

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