Рязань, , 17:22 — REGNUM Жительница Рязани утром 7 сентября 2,5 часа пыталась дозвониться в регистратуру детской поликлиники №1, чтобы вызвать врача для своего ребёнка.

Регистратура в поликлинике Дарья Драй © ИА REGNUM

Ситуацию обсуждают в сообществе «Новости Рязани». По словам женщины, она сделала 759 звонков, прежде чем её удалось связаться с регистратурой. «Звонила с восьми утра непрерывно. У ребёнка температура 38,5, кашель, сопли», — рассказала она.

В министерстве здравоохранения региона подтвердили, что в утренние часы в детскую поликлинику поступает множество звонков, из-за чего могут быть проблемы с дозвоном.

«Отметим, звонки принимают весь рабочий день: с 8 до 12 принимают вызовы участкового врача-педиатра, уже с 12 и до 17 дежурного врача. Уже к полудню в одно из отделений поступило 97 вызовов. Надеемся, что ребёнок находится в добром здравии и в скором времени пойдёт на поправку», — отреагировали в ведомстве на сообщение.