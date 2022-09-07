Бишкек, , 17:17 — REGNUM С 1 января 2023 года необходимо запустить в оборот золотой и цифровой сом. Об этом заявил премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров на заседании правительственного совета по фискальной и инвестиционной политике.

Цифровая валюта Worlds.tapchidoisong.com

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Также высокопоставленный чиновник отметил важность дальнейшей работы по фискализации налоговых и таможенных процедур, и цифровизации государственных услуг и бизнес-процессов.

«Перед нами стоят задачи по реализации таких стратегических проектов, как строительство ГЭС «Камбар-Ата — 1» и железной дороги «Китай — Киргизия — Узбекистан. Кроме того, необходимо открыть университет IT-технологий и создать IT-городок», — подчеркнул он.

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