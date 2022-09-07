Москва, 7 сентября, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Референдумы о вхождении в состав России Донбасса и освобожденных территорий б. УССР правильно было бы провести 4 ноября, в День народного единства, считает первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

ER.ru Андрей Турчак

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«Референдумы обязательно состоятся, причем уже в этом году. Здесь никаких сомнений быть не может. Правильно провести их 4 ноября, в День народного единства. Это историческая дата, которая нас всех объединяет», — отметил Турчак в телеграм-канале.

По его мнению, проведение референдумов в этот день «будет правильно и символично».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, большинство жителей Запорожской и Херсонской областей хотят видеть свои регионы в составе России. На это указывают результаты опроса, опубликованные 7 сентября исследовательской компанией «Инсомар».

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