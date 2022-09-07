Грозный, 7 сентября, 2022, 17:14 — ИА Регнум. В Чечне местная жительница ранила своего четырехлетнего ребенка. Женщина не сдержалась в воспитательном порыве, в гневе проткнув ногу несовершеннолетнего насквозь кухонным ножом. По данному факту организована проверка прокуратуры, сообщили 7 сентября в пресс-службе надзорного ведомства.

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«В соответствии с поручением прокурора республики Шарпудди Абдул-Кадырова организована проверка по сообщению о доставлении в Урус-Мартановскую районную больницу четырехлетнего мальчика со сквозным ранением нижней части левой голени», — говорится в сообщении прокуратуры.

Жизнь ребенка вне опасности, в заключении экспертов телесное повреждение квалифицируется как причинение легкого вреда здоровью малолетнего. Против женщины возбуждено уголовное дело об умышленном совершении нападения на несовершеннолетнего. Её поставили на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних. За совершенное преступление ей грозит до двух лет лишения свободы.