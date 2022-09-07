Воронеж, 7 сентября, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Двое жителей Воронежской области задержаны по подозрению в браконьерстве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 сентября в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Косуля

58-летний житель Россошанского района, управлявший автомобилем ВАЗ-2109, был остановлен 5 сентября на автодороге у села Митрофановка инспекторами ОБДПС ГИБДД ГУ МВД Воронежской области. Водитель заметно нервничал. При досмотре в салоне полицейские обнаружили три охотничьих ружья и боеприпасы, а также тушу косули. Через 10 минут на том же месте был остановлен автомобиль УАЗ, в котором находился 37-летний житель Россошанского района. В салоне машины было найдено ещё два охотничьих ружья. Как выяснилось позднее, выстрел в косулю был произведен из карабина найденного в автомобиле УАЗ.

По предварительным данным органов дознания, в ночь на 5 сентября подозреваемые в лесополосе урочище «Шевченково» у села Митрофановка Кантемировского района Воронежской области из охотничьего ружья застрелили косулю. Тушу животного мужчины поместили в багажник легкового автомобиля ВАЗ-2109 и скрылись.

Ущерб предварительно оценен в 40 тысяч рублей. Оба фигуранта были задержаны в порядке ст.91 УПК РФ. Они пояснили, что направлялись домой, чтобы разделать тушу животного и в последующем съесть. Установлено, что один из задержанных ранее имел судимость за совершение преступления в сфере незаконного оборота оружия. В отношении обоих фигурантов возбуждено уголовное дело по статье о незаконной охоте.