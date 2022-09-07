Екатеринбург, 7 сентября, 2022, 17:12 — ИА Регнум. В Свердловской области аграрии приступили к уборке картофеля и овощей открытого грунта. Об этом заявил на пресс-конференции министр АПК и потребительского рынка региона Артем Бахтерев.

Картофель

Уже собрано более восьми тысяч тонн картофеля, а также почти две тысяч тонн овощей открытого грунта. Урожайность аграрии оценивают как выше уровня 2021 года.

Также продолжаются уборка зерновых культур и заготовка кормов. Кроме того, начинается уборка технических культур. Урожайность зерновых превышает уровень 2021 года в полтора раза.