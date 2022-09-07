Москва, 7 сентября, 2022, 17:12 — ИА Регнум. Отечественные производители тканей и текстиля получили новые возможности для развития после ухода зарубежных брендов и нуждаются в особых мерах поддержки, отметил член комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Плякин («Новые люди»).

Василий Иванов ИА REGNUM Стенд легкой промышленности

«На освободившемся рынке можно и нужно расширять штаб сотрудников и объёмы производства. Всё возможно, но на всё требуются деньги. Много денег. И конечно, чтобы поддержать отечественных производителей тканей и текстиля нужно прорабатывать для них особые меры поддержки, как уже было сделано для айти, ресторанов и индивидуальных предпринимателей», — отметил Плякин в своём телеграм-канале.

По его словам, одна из таких мер — промышленная ипотека.

«Но для российской лёгкой промышленности по-хорошему нужно писать свою уникальную программу развития. В этом мы, «Новые люди», охотно готовы помогать отечественным производителям», — добавил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о запуске нового инструмента поддержки предприятий промышленности — промышленной ипотеки.