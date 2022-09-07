Вашингтон, 7 сентября, 2022, 17:12 — ИА Регнум. Американский певец и солист поп-рок-группы Maroon 5 Адам Левин в третий раз станет отцом. Об этом пишет портал People.

Скриншот с YouTube Адам Левин, солист группы Maroon 5

Как сообщил источник, супруга музыканта Бехати Принслу беременна третьим ребёнком. Стоит отметить, что пара уже воспитывает двоих дочерей: 5-летнюю Дасти Роуз и 4-летнюю Джио Грейс.

Напомним, Адам Левин и Бехати Принслу начали встречаться в 2012 году. Уже в 2014 году пара поженилась, а спустя несколько лет супруги впервые стали родителями.