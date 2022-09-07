Берлин, , 17:21 — REGNUM Германия ведет переговоры с рядом соседних государств по организации общей противовоздушной обороны (ПВО), сообщила 7 сентября министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт, выступая в бундестаге.

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По её словам, в этой сфере нужна общеевропейская координация.

«Канцлер заявил о немецкой инициативе обороны воздушного пространства. Мы уже ведем переговоры с европейскими соседями по этому вопросу, так как это верный путь европейской координации и европейской кооперации, а не действия по одиночке», — заявила Ламбрехт.

Напомним, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, выступая в Праге, о намерении создать новую единую систему ПВО с участием Нидерландов, Польши, стран Прибалтики, Словакии, Чехии и некоторых скандинавских стран.

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