Берлин, 7 сентября, 2022, 17:21 — ИА Регнум. Германия ведет переговоры с рядом соседних государств по организации общей противовоздушной обороны (ПВО), сообщила 7 сентября министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт, выступая в бундестаге.

Nato.int Флаги ФРГ, НАТО и Евросоюза

По её словам, в этой сфере нужна общеевропейская координация.

«Канцлер заявил о немецкой инициативе обороны воздушного пространства. Мы уже ведем переговоры с европейскими соседями по этому вопросу, так как это верный путь европейской координации и европейской кооперации, а не действия по одиночке», — заявила Ламбрехт.

Напомним, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, выступая в Праге, о намерении создать новую единую систему ПВО с участием Нидерландов, Польши, стран Прибалтики, Словакии, Чехии и некоторых скандинавских стран.