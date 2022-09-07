Ярославль, , 17:16 — REGNUM Избирательная комиссия Ярославской области опубликовала сведения о финансировании избирательной кампании в муниципалитет Ярославля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Листовки кандидатов в депутаты в Ярославле

Интересно, что далеко не все кандидаты официально финансируют свою избирательную кампанию. По данным на 1 августа деньги на избирательные счета поступили лишь 138 кандидатам из 177 зарегистрированных.

По суммам, которые привлекли кандидаты, можно судить об их амбициях и накале борьбы в том или ином округе. И хотя далеко не все суммы могут проходить через избирательные счета, некоторые тенденции все же заметны.

Наибольшие суммы привлекли кандидаты от «Единой России». Традиционно в партии власти есть немало людей, имеющих отношение к бизнесу. Однако на этих выборах по объёму привлечённых денег они сильно уступают своим однопартийцам из бюджетной сферы. В целом ряде округов предприниматели обходятся минимальными затратами. Речь идёт в первую очередь о действующих депутатах муниципалитета. Так фонд Ильи Горохова составляет всего 100 тыс рублей, Алексея Малютина — 153 тысячи, Светланы Агашиной — 153 тысячи, Александра Черепанина — 73 тыс, Константина Шлапака — 90 тыс, Миши Халтяна – 233 тыс, Олега Ненилина — 114 тыс. Супербюджетные выборы у главы комиссии по бюджету Сергея Смоленского – всего 60 тыс рублей. Он самый «скромный» из единороссов.

Правда, у соперников действующих депутатов-бизнесменов фонды, как правило на порядок ниже. Так у Смоленского лишь 1 конкурент (Никита Огарь из КПРФ) привлёк в фонд целых 2,5 тысячи рублей. Вероятно, действующие депутаты-единороссы чувствуют себя на этих выборах достаточно комфортно и не считают нужным вкладываться в кампанию. Лишь Илью Горохова по сумме затрат опередил его конкурент из ЛДПР Илья Павлин, привлёкший на выборы 300 тыс — в три раза больше, чем единоросс. Исключение среди действующих депутатов от «ЕР» составляет директор «Ярославль — Резинотехники» Михаил Шабанов, в его фонде 4,6 млн рублей.

Совсем иная картина у плеяды кандидатов-бюджетников от «Единой России». Никто из них ранее не был депутатом муниципалитета. Руководители областных и городских учреждений тратят на выборы не тысячи, а миллионы рублей. Рекордсменом является директор спортивной школы Артём Моисеев. В его фонд поступило 8 млн 460 тыс — больше, чем у всех упомянутых депутатов-бизнесменов. Правда, в отличие от опытных товарищей по партии, у Моисеева есть сильные конкуренты. В 33 округе ему противостоит кандидат от «Новых людей», директор ООО «Гирфтранс» Хасьятулла Гирфанов с бюджетом 1 млн 890 тысяч. Претендует на победу и кандидат от ЛДПР Александр Ерофеев, вложивший в кампанию 410 тысяч. В целом в этом округе кандидаты привлекли в свои фонды 12 млн 783 тысячи, что является рекордом в кампании.

На втором месте среди кандидатов-бюджетников по объёму избирательного фонда директор школы № 49 Жанна Брестовская — 5 млн 246 тыс рублей. 21 округ также крайне конкурентный. Здесь за мандат борется действующий депутат по округу, глава фракции «Справедливая Россия» Анатолий Каширин (280 тыс), а также представитель «Новых людей» Арина Целебровская (284 тыс). Депутат от КПРФ Наталия Бобрякова большими затратами похвастать не может — её избирательный фонд составляет лишь 21 тыс рублей.

Солидный фонд и у директора школы №57 Зураби Липартелинани — 5 млн рублей. Он идёт по 27 округу. Его конкурент от «Справедливой России» Александр Симон привлёк лишь 41,2 тыс рублей. А вот заявка представителя ЛДПР, менеджера ООО «Тензор» Елены Успенской более весомая — 500 тысяч.

В 22 округе ситуация ещё интереснее. От «Единой России» там выдвинут директор спортшколы Николай Куликов, он привлёк в свой фонд 3 млн 452 тыс рублей. Почти такая же сумма в фонде кандидата от «Новых людей», руководителя областного отделения партии Анны Скрозниковой — 3 млн 132 тыс рублей. Фонд Скрозниковой — самый большой среди всех кандидатов не единороссов. Судя по всему, партия «Новые люди» всерьёз рассчитывает пройти в муниципалитет, где её представителей раньше не было. А вот действующий депутат-коммунист Сергей Зубов располагает лишь 40 тысячами рублей. Бывший депутат от КПРФ, а ныне справедливоросс Виталий Рыбаков привлёк только 45 тысяч.

Директор Ярославской областной больницы Василий Тубашов привлёк в свой фонд 2,5 млн рублей, а его конкуренты по 14 округу — лишь 31 тысячу. Главный врач клинической больницы №2 Сергей Давлетов располагает 1,5 млн рублей. При этом ни один из его конкурентов в 32 округе на отчётную дату не вложил в свою избирательную кампанию ни копейки.

Впрочем, не только руководители бюджетных учреждений среди кандидатов от «Единой России» могут похвастаться солидными фондами. Так в 24 округе фонд менеджера ООО «ПТ-Сталь» Артёма Таттыбаева составляет 6 млн 609 тыс рублей. Ему противостоит председатель фракции КПРФ в муниципалитете Евгения Овод, но её финансы не сопоставимы: 58,8 тыс. Домохозяйка Елена Фёдорова от «Новых людей» вложилась в этом округе солиднее: 255 тыс.

Среди кандидатов от ЛДПР самый большой бюджет у регионального координатора партии Евгения Смирнова — 1 млн 552 тыс. Похоже, что «Единая Россия» не очень хочет побеждать в 23 округе: у директора ДК «Нефтяник» Екатерины Майнугиной на счету лишь 100 тыс рублей.

Есть в отчёте о формировании фондов кандидатов одно интересное совпадение. Четверо кандидатов-самовыдвиженцев по разным округам привлекли совершенно одинаковую сумму: 2 миллиона 1 тысячу рублей. Среди них два сотрудника муниципального предприятия, один слесарь-ремонтник и один торговый представитель. Судя по всему, речь идёт о технических кандидатах. Остальные самовыдвиженцы, как правило, ограничились скромными суммами.

Насколько эффективными окажутся вложения кандидатов, станет ясно 11 сентября, в Единый день голосования.

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