Бишкек, 7 сентября, 2022, 17:08 — ИА Регнум. Международная ассоциация развития предоставит правительству Киргизии кредит в размере $30 млн (1 млрд 825 млн рублей) на реализацию проекта «Укрепление программ социальной помощи и рынка труда». Об этом сообщает пресс-служба Всемирного банка.

Pixabay.com Бедность

На каких именно условиях республике будет предоставлен займ, представители финансового института не уточнили.

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Предполагается, что этот проект будет способствовать смягчению негативного воздействия экономического кризиса на бедные семьи и трудовых мигрантов из Киргизии, а также позволит построить более эффективную систему соцзащиты.

За счёт этого кредита планируется улучшить системы предоставления пособия «уй-булого комок» семьям с тремя и более детьми, обучать и трудоустраивать граждан из уязвимых слоев населения и усовершенствовать деятельность учреждений социальной защиты.

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