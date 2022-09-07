Бишкек, 7 сентября, 2022, 17:06 — ИА Регнум. Министерство транспорта Киргизии вынесло на общественное обсуждение проект постановления о введении платы за проезд через тоннели на автотрассе Бишкек — Ош. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Тоннель

Сбор за проезд ведомство предлагает осуществлять на пунктах контроля «Сосновка» и «Кара-Куль». Для этого там планируют установить автоматизированные системы приёма оплаты или же установить контрольно-пропускные пункты.

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Минтранс считает, что за проезд через тоннели владельцы автотранспорта с киргизскими госномерами должны будут платить от 50 до 400 сомов (от 38 до 304 рублей), а с иностранными — от $5 до $80 (от 304 до 4 864 рублей), в зависимости от типа автомобиля и его грузоподъёмности.

От уплаты сбора хотят освободить транспорт чиновников, иностранных посольств, представителей Национального банка, «скорой помощи», Киргизского общества слепых и глухих, Красного полумесяца, машины с гумпомощью и сельхозпродукцией, выращенной непосредственно сельхозпроизводителем.

Также жителям сёл, расположенных неподалёку от автотрассы Бишкек — Ош, может быть предоставлена 50% скидка, если их автомобиль имеет соответствующую регистрацию.

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