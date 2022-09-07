Москва, 7 сентября, 2022, 17:15 — ИА Регнум. Ситуация с вывозом зерна с контролируемой Киевом территории б. УССР в очередной раз показывает, насколько натовцы недальновидны, насколько в погоне за сиюминутными интересами им свойственно действовать себе во вред, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Александр Горбаруков Украинизация экономики

Сколько копий у нас было сломано вокруг того, что этот вывоз вообще был разрешён, но теперь абсолютно ясно, что решение было правильным, что Россия просто дала и Киеву, и его западным хозяевам возможность ещё раз себя проявить в качестве врагов человечества. Что они и сделали. Уверен, что далеко не всем в Европе, да и в США такая роль по душе.

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Мне нравится, как словарь нашего президента пополняется жёсткой антизападной лексикой. Вот и слово «колонизаторы» вместо «партнёры» в нём появилось, что имеет прямое отношение и к нашей стране: здесь Запад в 1990-е тоже вёл себя именно как колонизатор, а сейчас хочет вернуть себе это своё положение.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Что же до вывоза зерна с территории б. УССР, то да, его надо прекращать. А производство продовольствия в России и его экспорт — наращивать.

Чем больше Запад дискредитирует себя, чем большее число «мостов» с ним сжигается, тем лучше для нормальных граждан нашей страны и хуже для западной пятой колонны в России, всё ещё очень мешающей нам жить.