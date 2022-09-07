Обнинск, Калужская область, 7 сентября 2022, 17:15 — REGNUM 65-летию полёта в космос первого спутника Земли и 165-летию со дня рождения Константина Эдуардовича Циолковского посвящена выставка почтовых марок «СССР — космическая держава», которая открылась 7 сентября в музее истории города Обнинска, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Выставка почтовых марок на космическую тему
Выставка почтовых марок на космическую тему
Музей истории Обнинска

Выставка основана на коллекции почтовых марок малоярославецкого краеведа и коллекционера Станислава Степанова. Сюжеты знаков почтовой оплаты отражают рождение и развитие космонавтики в Советском союзе за период времени от запуска первого искусственного спутника Земли в 1957 году до распада СССР в 1991 году. На почтовых марках в хронологическом порядке отражены основные события становления советской космонавтики. На выставочных листах представлено 340 единиц почтовых марок и блоков космической тематики, отражающих весь спектр событий — запуски пилотируемых космических кораблей и запуски межпланетных космических станций, празднование Дня космонавтики и годовщин космических достижений.

Выставка почтовых марок по космической тематике будет проходить в фойе музея истории Обнинска по 2 октября, вход свободный.

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