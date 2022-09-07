Обнинск, Калужская область, 7 сентября, 2022, 17:15 — ИА Регнум. 65-летию полёта в космос первого спутника Земли и 165-летию со дня рождения Константина Эдуардовича Циолковского посвящена выставка почтовых марок «СССР — космическая держава», которая открылась 7 сентября в музее истории города Обнинска, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Музей истории Обнинска Выставка почтовых марок на космическую тему

Выставка основана на коллекции почтовых марок малоярославецкого краеведа и коллекционера Станислава Степанова. Сюжеты знаков почтовой оплаты отражают рождение и развитие космонавтики в Советском союзе за период времени от запуска первого искусственного спутника Земли в 1957 году до распада СССР в 1991 году. На почтовых марках в хронологическом порядке отражены основные события становления советской космонавтики. На выставочных листах представлено 340 единиц почтовых марок и блоков космической тематики, отражающих весь спектр событий — запуски пилотируемых космических кораблей и запуски межпланетных космических станций, празднование Дня космонавтики и годовщин космических достижений.

Выставка почтовых марок по космической тематике будет проходить в фойе музея истории Обнинска по 2 октября, вход свободный.