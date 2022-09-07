Бишкек, 7 сентября 2022, 17:02 — REGNUM Российско-Киргизский фонд развития намерен вернуть практику выдачи кредитов в национальной валюте Киргизии. Об этом в прямом эфире заявил председатель правления РКФР Артём Новиков.
По его словам, на эти цели до конца 2023 года планируют выделить не менее 600 млн сомов (456 млн рублей).
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Глава фонда подчеркивает, что эти деньги можно будет тратить только на закупку сырья, компонентов и товаров киргизского производства, а также на оплату услуг у местных предпринимателей.
Также Новиков отмечает, что с начала 2022 года Российско-Киргизский фонд уже успел одобрить и начать финансирование большего количества проектов, чем за весь 2021 год.
«Кредиты выданы на 3 230 реализацию проектов малого и среднего бизнеса по всей Киргизии. При этом больше половины из них — в регионах», — подытожил он.
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