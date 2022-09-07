Салехард, , 17:02 — REGNUM На Ямале лишь 45% работников имеют высшее образование. Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на аналитику FinExpertiza.

На первом месте по числу работников с высшим образованием расположилась Москва — 51,8%, на втором — Северная Осетия, где 50,6% сотрудников имеют диплом вуза, на третьем месте - Ингушетия и ЯНАО с показателем 44,9%.

Меньше всего сотрудников с высшим образованием на предприятиях и в учреждениях Забайкальского края — 23,7%. Довольно низкий показатель у Новгородской и Курганской областей — 24,1% и 24,8% соответственно.