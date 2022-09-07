Санкт-Петербург, 7 сентября, 2022, 17:10 — ИА Регнум. Образование очередей на остановках наземного общественного транспорта и на входе в станции метрополитена Санкт-Петербурга связано с восстановлением пассажиропотока до уровня допандемийного 2019 года. Об этом заявили 7 сентября в пресс-службе городского комитета по транспорту, реагируя на сообщения в СМИ и соцсетях о толпах на остановках и у станций метро.

Дарья Драй ИА REGNUM Очередь на станции за жетонами

Помимо того, что образование очередей в часы пик на станциях метрополитена в Смольном связывают с увеличением пассажиропотока, в комтрансе также отметили, что многие горожане привыкли расплачиваться за проезд банковской картой, однако система работы турникетов с такими нагрузками не справляется.

«Считывание электронного билета «Подорожник» устройством происходит намного быстрее», — заметили в комитете добавив, что с возникшей проблемой городские власти намерены справиться несколькими способами.

Например, нарастить количества турникетов на конечной станции «синей» ветки метрополитена «Парнас», что позволит увеличить пропускную способность вестибюля с 9 до 12 тыс. пассажиров в час. А также модернизировать оборудование, которое позволит сократить время обмена информацией по банковской карте и ускорить прохождение пассажиров.

Кроме того, с 22 августа по 2 сентября значительно усилены 20 автобусных маршрутов.