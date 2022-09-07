Симферополь, , 16:57 — REGNUM Решение правительства России по мерам, направленным на поддержку крымских отельеров, ожидается до 1 октября. Об этом сообщил глава республики Крым Сергей Аксёнов 7 сентября по итогам встречи с министром курортов и туризма Республики Крым Вадимом Волченко.

Крым. Побережье Марина Каширская © ИА REGNUM

Речь идёт, пояснил глава Крыма, о компенсации расходов на оплату труда для предприятий, сохранивших штатную численность, и программе субсидированных кредитов по ставке 2-4%. В действующей программе туристического кешбэка участвуют 300 крымских предприятий, добавил глава Крыма.

«Ожидается внесение на рассмотрение в Госдуму РФ закона о легализации гостевых домов. А благодаря гранту Ростуризма в размере 300 млн рублей до конца года в Крыму будет создано 200 круглогодичных номеров», — написал Аксёнов в телеграм-канале.

Глава Крыма также сообщил, что дал поручение до 1 октября проработать и внести в правительство РФ предложения по реализации проектов благоустройства исторических центров городов Ялты и Евпатории, а также подготовить предложения и по благоустройству пляжей к курортному сезону 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, туристический поток в высокий сезон в Крыму оказался на 19% ниже, чем в 2021 году, это связано с ограничением на авиасообщение, которое действует с 24 февраля. Однако туротрасль рассчитывает на гостей в бархатный сезон. Ранее доцент кафедры туризма Таврической академии Крымского федерального университета Игорь Вахрушев предположил, что многие туристы, которые не смогут осенью отдохнуть в Европе, отправятся в Крым.