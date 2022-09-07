Владивосток, 7 сентября, 2022, 17:00 — ИА Регнум. Москва не может дождаться всех необходимых документов на турбину для «Северного потока», тогда как германский руководитель фотографируется возле неё. Так прокомментировал президент РФ Владимир Путин фото германского канцлера Олафа Шольца на фоне турбины для СП.

Официальное интернет-представительство президента России Владимир Путин

Владимир Путин «Здесь можно сколько угодно фотографироваться на фоне этой турбины, но документы-то давайте в конце-то концов».

Президент напомнил, что турбина — российская собственность. Однако, «кроме общих разговоров», Россия ничего так и не получила.

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Напомним, фото Шольц сделал на фоне турбины для СП-1 в августе, когда лично её осматривал. Турбина была отремонтирована в Канаде и не может вернуться в Россию из-за проблем с документацией.