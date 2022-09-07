Архангельск, , 16:52 — REGNUM До конца года Архангельская область получит 45 специализированных автобусов для перевозки детей. Об этом сообщает правительство региона.

Школьный автобус Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

«Машины разной вместимости российских марок ПАЗ, «Газель» и УАЗ отправим в те районы и округа, где они больше всего нужны. Все автомобили специально оборудованы для перевозки детей, — сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. — Сегодня на школьных маршрутах работают машины, возраст которых не превышает 10 лет. Это одно из ключевых условий организации подвоза детей на занятия. Масштабные поставки позволяют нам выводить из обращения уже возрастные автобусы — новая техника надежнее, а это самое важное».

В прошлом году в регион поступила самая крупная за последние пять лет партия школьных автобусов — более 100 машин. В наступившем учебном году порядка 300 школьных автобусов будут доставлять около восьми тысяч детей на занятия и отвозить их после уроков домой.

Как сообщало ИА REGNUM, Иркутская область получит 55 новых школьных автобусов.