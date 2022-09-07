Москва, 7 сентября, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Объём международных резервов России по состоянию на 1 сентября составил $565,660 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

На 1 августа международные резервы страны составляли $576,904 млрд. Таким образом, за месяц их объём сократился на $11,244 млрд, или на 1,9%.

Международные (золотовалютные) резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении правительства и Банка России. Они формируются из монетарного золота, средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования и резервной позиции в МВФ.

С февраля 2022 года Банк России не публикует обновлённых сведений о структуре международных резервов страны и приводит данные только об их общем объёме.